Nie tylko tenis. Tego mogłeś nie wiedzieć o Idze Świątek

O jej życiu prywatnym niewiele wiadomo, a sama Świątek unika odpowiedzi na związane z nim pytania. Od czasu do czasu pokazuje nieco więcej w mediach społecznościowych, a fani cenią ją m.in. za naturalność, nietuzinkowe poczucie humoru i spory dystans do siebie.

Choć Iga Świątek chroni swoją prywatność, od czasu do czasu na jaw wychodzą pewne szczegóły dotyczące jej życia. Co oprócz tenisa pasjonuje sportsmenkę?

Okazuje się też, że tenisistka jest pasjonatką muzyki, o której dodatkowo uwielbia rozmawiać. Wśród jej ulubionych wykonawców znajdziemy m.in. Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, Amy Winehouse oraz ABBĘ. Fanką szwedzkiego zespołu została już jako sześciolatka i do dziś ma do nich słabość.

Zamiłowanie do muzyki jest widoczne na zdjęciach pojawiających się w jej mediach społecznościowych. Na wielu z nich widać ją w profesjonalnych słuchawkach na uszach.

Świątek ma być też fanką serialu "Mad Men", a co roku w okresie Bożego Narodzenia chętnie wraca do filmu "Ja cię kocham, a ty śpisz" z jej ulubioną aktorką w roli głównej - Sandrą Bullock. Dodatkowo tenisistka chętnie czyta i zawsze musi mieć przy sobie jakąś lekturę. Lubi książki historyczne i kryminały, w tym m.in. prozę Johna Grishama.

