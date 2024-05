Iga Świątek przyznała, że miała złamane serce. "Kilka razy"

Przed pierwszym spotkaniem w ramach rozgrywek WTA w Rzymie, odbyła się konferencja prasowa. W tym czasie zawodniczki odpowiadały na pytania zadawane przez dziennikarzy z różnych stron świata. Krótkiego wywiadu udzieliła też nasza rodaczka. Pojawiło się m.in. pytanie o nowy album Taylor Swift, której Świątek jest fanką. Wówczas jeden z reporterów skorzystał z okazji, i nawiązując do utworu "I can do it with broken heart" (pol. "Mogę to robić ze złamanym sercem"), spytał Polkę o jej życie uczuciowe.