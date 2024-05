Nie ma najlepszego kontaktu z mamą. Oto co zdradziła Dorota Świątek

Mimo że Iga Świątek ma niecałe 23 lata, jest jedną z najważniejszych postaci na światowych kortach tenisowych. Przez 94 tygodnie utrzymywała się na pierwszym miejscu rankingu WTA, jednak po turnieju US Open 2023 musiała ustąpić miejsca Białorusince. Panie ponownie się spotkały 4 maja 2024 roku na finale turnieju WTA 1000 w Madrycie. Iga Świątek tym razem pokonała Arynę Sabalenkę w pięknym stylu.

Dorota Świątek, matka Igi, opowiedziała o swojej relacji z córką. W przeszłości często pojawiała się na trybunach, aby kibicować córce, ale z czasem doszła do wniosku, że woli to robić przed telewizorem. W 2022 roku, w wywiadzie dla WP Sportowe Fakty, przyznała, że "Iga jest już dorosła, niezależna i samodzielna. Nie musi jeździć na turnieje z mamusią. Ma swój team".

Mama Świątek nie jest zbyt aktywna medialnie, przez ostatnie lata udzieliła tylko kilku wywiadów. Przyznała, że ograniczone kontakty z córką to po części wynik napiętego grafiku Igi, ale zawsze po wygranym meczu stara się wysłać jej wiadomość z gratulacjami.

Dorota Świątek jest absolwentką Oddziału Stomatologii i Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie zdobyła specjalizację z wyróżnieniem z zakresu stomatologii ogólnej oraz ortodoncji. Na co dzień zajmuje się nie tylko tradycyjnym leczeniem wad ortodontycznych, ale też prowadzi leczenie pacjentów po rozszczepie wargi i podniebienia. Jest aktywna na krajowych i zagranicznych konferencjach.

W 2020 roku siostra Igi Świątek, Agata, stwierdziła, że "mama pozostaje w cieniu życia sportowego Igi, z którego sama się usunęła". Dwa lata później Dorota Świątek postanowiła odnieść się do słów starszej córki.

