Nie używaj do mycia podłogi. Ekspertka ujawnia, w jaki sposób szkodzi

Czujesz, że w twoim domu panuje porządek, dopiero gdy podłoga lśni czystością? Bez względu na to, jak bardzo o nią dbamy, prędzej czy później przyjdzie moment, w którym przestanie wyglądać, jakbyśmy dopiero co ją położyli. Wiele osób sądzi, że mycie podłóg gorącą wodą to klucz do idealnie czystego parkietu. Nic bardziej mylnego.

Mycie podłogi gorącą wodą to błąd. Nie niszcz sobie zdrowia

Mycie podłogi gorącą wodą to powszechny błąd, który może prowadzić do niepożądanych efektów. Wiele osób uważa, że wyższa temperatura wody lepiej usunie zabrudzenia. Niestety, rzeczywistość jest inna.

Gorąca woda może osłabić strukturę niektórych materiałów. Drewno czy laminat są szczególnie narażone na deformacje i odkształcenia pod wpływem wysokiej temperatury. Woda dostająca się do łączeń i szczelin, często powoduje rozchodzenie się paneli czy parkietu. Wszystko to, doprowadza do zniszczeń podłogi.

Słynna Tiktokerka Justyna Wiciel, ekspertka od sprzątania, zwraca uwagę na jeszcze jedną, bardzo istotną rzecz. Podczas mycia podłogi gorącą wodą z detergentami, można poważnie zaszkodzić swojemu zdrowiu. Połączenie wysokiej temperatury wody z mocnymi środkami czyszczącymi, sprzyja powstawaniu groźnych oparów.

"Nie potrzebujecie gorącej wody, żeby podłoga była czysta. A wasze zdrowie jest najważniejsze. Myślicie, że opary z chemikaliów są bez znaczenia? Nie! Dosłownie robicie sobie inhalację z chemikaliów" - przestrzega Tiktokerka na filmiku poniżej.

Warto zadbać o właściwe metody czyszczenia i wybierać odpowiednią temperaturę wody dla konkretnego rodzaju podłogi. Zimna lub letnia woda sprawdzi się zdecydowanie lepiej niż ta wrząca.

Domowy płyn do mycia podłóg. Tani i skuteczny

Czego będziesz potrzebować? Do połowy wiadra z wodą (może być letnia), dolej ½ szklanki octu spirytusowego. Dodaj łyżkę płynu do mycia naczyń i kilka kropel ulubionego olejku eterycznego, który zneutralizuje zapach octu. Mikstura doskonale zmyje kurz, pozostawiając podłogę lśniącą i pachnącą.

