Nie wiadomo, na co patrzeć. Zaszalała ze stylizacją na planie

"Kochani to się dzieje. Siedzę na fotelu trenera" - wyznała Natasza Urbańska, trenerka programu The Voice Kids. Artystka debiutuje w nowej roli obok doświadczonych kolegów z planu – Cleo, Tomsona i Barona. Chociaż Natasza Urbańska znana jest z kontrowersyjnych stylizacji, w programie będzie musiała wykazać się nieco większą powściągliwością. Co nie oznacza, że w jej garderobie "powieje nudą". Przeciwnie! Zobacz, co włożyła na przesłuchania w ciemno.