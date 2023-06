Nie wybieraj tej kabiny w publicznej toalecie. Podstawowa zasada

Ta kabina zwykle jest najbrudniejsza

Wielu ludzi, gdy wchodzi do publicznej toalety, kieruje się do środkowej kabiny. Jak stwierdził ekspert - to jednak ona zwykle jest najbardziej brudna. Zwrócił jednak uwagę, że większym problemem są powierzchnie, które nie wydają się brudne. Chodzi m.in. o klamki, spłuczki czy zamki w drzwiach kabiny, na których mogą osiadać np. zarazki kałowe.