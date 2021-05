Nie wygrała Eurowizji, za to jej uroda skradła show. Porównują ją do polskiej aktorki

Eurowizja daje niesamowite możliwości do wypromowania się na arenie międzynarodowej. Wokaliści z całego świata doskonale zdają sobie z tego sprawę, dlatego dwoją się i troją, by zostać zapamiętanym. Dobra piosenka to tylko połowa sukcesu, liczy się wszystko: osobowość, choreografia i oczywiście uroda. Tej ostatniej z pewnością nie brakuje Stefanii Liberkakis. Dziś rozpisują się o niej światowe media.