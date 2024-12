Nie wylewaj do zlewu. Wielu Polaków popełnia ten błąd

Czy wiesz, co dzieje się z tłuszczem po smażeniu, gdy wylewasz go do zlewu lub toalety? Konsekwencje takiego działania są poważne – od zapchanych rur w twoim domu po szkody dla środowiska.

Niektóre nawyki, które wydają się wygodne, mogą mieć poważne konsekwencje dla środowiska i systemów kanalizacyjnych. Sylwia Panek, właścicielka popularnego profilu "wzdrowymdomu" na Instagramie, przypomniała, jakie błędy popełniamy. Okazuje się, że wielu Polaków nie wie, co zrobić z tłuszczem po smażeniu.

Toaleta to nie śmietnik

Sylwia Panek stanowczo apeluje, by nie traktować toalety jako miejsca na odpady. Resztki obiadu wrzucane do muszli klozetowej to częsta praktyka, która prowadzi do poważnych problemów. "Z kolei śmieci typu mokre chusteczki często są przyczyną awarii" - informuje.

Resztki jedzenia i tłuszcze osadzają się w rurach, zmniejszając ich przepustowość. Co więcej, jedzenie w systemie kanalizacyjnym może być atrakcją dla szczurów, które coraz częściej pojawiają się w miastach.

Dlaczego tłuszcz po smażeniu nie powinien trafiać do zlewu?

Sporym problemem jest również tłuszcz do smażenia. Część osób wylewa go do zlewu lub toalety, co jest poważnym błędem. Dlaczego nie powinno się tego robić? Powody są co najmniej dwa:

Zastyga w rurach – tłuszcze roślinne i zwierzęce tężeją w niskich temperaturach, tworząc trudne do usunięcia zatory.

Marnujesz cenny surowiec – tłuszcz można poddać recyklingowi!

Co w takim razie zrobić z tłuszczem? Sylwia zaleca zbieranie tłuszczu w plastikowych butelkach i oddawanie go do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Podkreśla, że w wielu miejscowościach, w tym w Żyrardowie, pojawiają się olejomaty, gdzie można oddać zużyte oleje do ponownego wykorzystania.

Domowe sposoby na czystą toaletę

Nie trzeba sięgać po chemiczne środki, by zadbać o czystość rur i toalety. Oto kilka sprawdzonych metod, które są skuteczne, bezpieczne i przyjazne środowisku:

Ocet i soda oczyszczona Wsyp do odpływu kilka łyżek sody, a następnie zalej szklanką octu. Po chwili spłucz gorącą wodą. To idealny sposób na usunięcie drobnych zatorów i odświeżenie rur.

Wrząca woda z solą. Rozpuść sól w gorącej wodzie i wlej do odpływu. Taki roztwór rozpuszcza tłuszcze i usuwa osady.

Płyn do mycia naczyń. Jeśli zlew lub toaleta jest zapchana tłuszczem, wlej kilka kropli płynu do mycia naczyń, odczekaj, a potem zalej wrzątkiem. Płyn rozpuści tłuste zatory.