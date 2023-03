Wylewasz wodę pozostałą po ugotowanym ryżu? To błąd. Możesz ją ponownie wykorzystać - sprawdzi się m.in. w pielęgnacji roślin. Woda po ryżu może okazać się świetnym nawozem.

Woda ryżowa zawiera cenne składniki takie jak: żelazo, cynk oraz witaminy z grupy B. Nasze mamy i babcie używały jej kiedyś do krochmalenia ubrań, bielizny lub pościeli , aby tkaniny były bardziej miękkie w dotyku i dłużej pachniały. Wodę po gotowaniu ryżu wykorzystuje się również w celach kosmetycznych, ponieważ zawiera sporo cennych minerałów i witamin. Sprawdzi się zarówno w pielęgnacji włosów (wzmocni i wygładzi pasma), jak i cery - oczyści pory oraz przywróci cerze naturalny blask.

Woda po gotowaniu ryżu możesz wykorzystać jako nawóz do roślin. Specyfik posiada wiele składników mineralnych, które pozytywnie wpływają na ich rozwój. Znajdziemy w niej m.in. fosfor i cynk. Pierwszy wspomaga i odżywia system korzeniowy oraz sprawia, że rośliny rosną szybciej. Z kolei cynk zwiększa ich odporność i przyczynia się do utrzymania zdrowotności roślin. Chroni je przed chorobami grzybowymi oraz atakami szkodników. Woda, która posłuży ci jako nawóz, nie może zawierać soli. Zbytnie zasolenie gleby może doprowadzić do obumarcia rośliny - na skutek trudności z pobieraniem składników odżywczych z ziemi.