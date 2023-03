Trik z cytryną. Rododendron będzie uginał się od kwiatów

Różanecznik - charakterystyka krzewu

Rododendron (Rhododendron), zwany również różanecznikiem, jest ozdobnym krzewem należącym do rodziny wrzosowatych. Młode krzewy mają zwykle kilkadziesiąt centymetrów wysokości, jednak mogą dorosnąć nawet do pięciu metrów. Największą ozdobą różaneczników są ich przepiękne różnokolorowe kwiaty, które pojawiają się na drzewach zwykle w kwietniu i utrzymują aż do czerwca.