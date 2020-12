Nie wyobrażał sobie związku na odległość. Rzucił karierę, aby wspierać partnerkę, europosłankę Sylwię Spurek

Marcin Anaszewicz prawnik, z tytułem doktora nauk społecznych, jeden z założycieli partii Wiosna, niedawno ogłosił, że rzucił pracę, by wspierać karierę swojej partnerki, europosłanki Sylwii Spurek. Teraz to głównie on zajmuje się domem.

Sylwia Spurek (PAP)