Nie wyrzucaj nasion papryki. Wykorzystaj je jeszcze w marcu

Papryka to popularne warzywo, które dostępne jest u nas cały rok. W trakcie jej krojenia wiele osób pozbywa się jej gniazda nasiennego, a co za tym idzie, jej nasion, ze względu na specyficzny smak. W marcu nie warto wyrzucać nasion papryki — w tym miesiącu lepiej zasadzić je w ziemi.

Papryka to bardzo popularne i jednocześnie, bardzo zdrowe warzywo. Obfituje w wysoką zawartość przeciwutleniaczy, które zwalczają nadmiar wolnych rodników, odpowiadających m.in. za rozwój nowotworów. Ponadto, spośród wszystkich dostępnych warzyw, to właśnie czerwona papryka posiada największą ilość witaminy C, tak ważnej dla prawidłowej pracy układu odpornościowego.

Nie warto wyrzucać nasion papryki

Nasiona papryki nie należą do najsmaczniejszych. Nadają lekko gorzkiego smaku potrawom i do tego, nawet po obróbce termicznej, są bardzo twarde. Sprawa ma się nieco inaczej w przypadku ostrych papryczek, np. chilli. To właśnie nasiona papryczki chilli zawierają najwięcej kapsaicyny, czyli związku chemicznego, odpowiadającego za odczuwanie pieczenia i ostrości.

Marzec to miesiąc na sianie papryki

Jeśli chcesz cieszyć się "swoją" papryką, zasiej nasiona papryki w marcu — to już ostatni dzwonek, aby zasiać to warzywo. Nasiona papryki wystarczy zasiać na wacie, a jeśli masz taką możliwość, to na przygotowanym wcześniej gruncie. Aby szybko zakiełkowały, ziemia powinna być wilgotna, a nasiona powinny mieć stały dostęp do promieni słonecznych. Doniczka z nasionami powinna stać w ciepłym miejscu. Kiedy papryka zakiełkuje, należy przenieść ją na właściwy grunt.

Ile rośnie papryka?

Papryka będzie dojrzewać przez kilka tygodni od wykiełkowania. W krótkim czasie roślina zacznie piąć się w górę, przypominając coraz to bardziej okazały krzew. Do momentu, w którym to temperatury nie osiągną co najmniej 18 stopni Celsjusza, doniczka z papryką nie powinna przebywać pod domem. Papryka nie lubi też wiatru i nagłych zmian temperatur, dlatego też najlepiej jest wystawić ją na balkon w trakcie ciepłego lata.

