Złe wieści dla Trumpa. Eksperci podejrzewają, co planuje Melania

Znowu na celowniku mediów znalazła się też Melania Trump, która - jak zauważono - wyjątkowo rzadko pojawia się u boku męża. Jak spekulują cytowani m.in. przez "Daily Mail" eksperci - w przypadku zwycięstwa Trumpa, Melania może nie zdecydować się na przeprowadzkę do Białego Domu.

Podobnie sądzi Kate Andersen Brower, autorka książek o pierwszych damach i Białym Domu. W rozmowie z Axios stwierdziła, że Melania Trump nienawidziła i nienawidzi Waszyngtonu. Dodatkowo miała też zacząć dystansować się od męża od czasu nagłośnionego procesu dot. fałszowania dokumentacji biznesowej, by ukryć zapłatę za milczenie Stormy Daniels.

"Jeszcze bardziej dystansuje się od męża i od waszyngtońskiej sceny społeczno-politycznej" - stwierdziła Brower. Jej zdaniem ostatnie miesiące są na to dowodem.

Mary Jordan, redaktorka współpracująca z "Washington Post" i autorka książki o Melanii Trump powiedziała z kolei, że "Melania robi to, co chce". Jordan stwierdziła, że ​​właśnie to "wyróżnia ją" w historii spośród wszystkich innych pierwszych dam, ponieważ jej stanowisko nie było ani wybrane, ani opłacane.