Nie znosisz rurek? Te spodnie ci się spodobają… Rurki i inne dopasowane spodnie mają sporo zwolenniczek i zalet. Jednak unikają ich kobiety o niektórych typach i mankamentach sylwetki. Nie da się ukryć – nie każdy wygląda w nich dobrze. Na szczęście istnieje tyle fasonów spodni, że rezygnacja z rurek nie zaszkodzi. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Popularność dopasowanych spodni nie musi oznaczać, że można nosić tylko takie (Shutterstock) Eleganckie cygaretki Wbrew temu, co obserwujemy na zdjęciach, cygaretki nie są zbyt dopasowanym krojem spodni. Nie powinny być dopasowane w kostkach i łydkach, a i w obrębie ud napięty materiał nie wygląda dobrze. Ten fason stworzono, aby podkreślać kobiecą sylwetkę także w spodniach, ale też, aby zachować fason, który ciasno nie przylega do skóry. Cygaretki mają podkreślać, ale nie opinać, co dodatkowo sprawiałoby, że ewentualne kanty spodni byłby bez sensu. Szersze spodnie pogrubiają? Mit! Spodnie w szerokim wydaniu to nie tylko dzianinowe modele sprawdzające się jako strój po domu. Modele z eleganckich, lekko połyskujących i lejących się materiałów nosi się także na eleganckie okazje do szpilek. Taki garnitur przypominający nieco piżamę prezentuje się bardzo efektownie i wymaga nieco odwagi, ale efekt jest wart ryzyka. Szersze spodnie nie pogrubią, jeśli nie będą uszyte ze wzorzystego albo grubego materiału, będą mieć wyższy stan i nie będą za długie, a także połączymy je z odpowiednią górą stroju. O dopasowanych spodniach mówi się, że kobiety w obawie przed tym, że podkreślą dodatkowe centymetry w obwodach ud, bioder i brzucha, wybierają właśnie te ubrania, które je uwydatniają. A granica między dopasowanymi, a niemal ciasnawymi spodniami Szkoda, bo wiele ciekawych modeli spodni z kantem, cygaretek, fenomenalnych modeli typu "paper bag" czy stylizowanych na sportowe spodni z elastyczną talią w eleganckiej wersji o wiele ciekawych inspiracji. Nie musisz od razu wybierać kulotów, których nogawki dają złudzenie, jakbyś nosiła szeroką spódnicę. Wystarczy lekko szersza nogawka i krój odpowiadający twoim proporcjom: prosty dla kobiet o mało wydatnych biodrach, a zaokrąglony dla posiadaczek sylwetki typu klepsydra albo amfora. Spodnie skinny podkreślają biodra, talię i pośladki i najkorzystniej wyglądają w nich smukłe i wysokie kobiety. Nie musi to być regułą, bo ten typ spodni uchodzi za wizualnie (podkreślmy – wizualnie) wysmuklający i wyszczuplający. Jednak należy pamiętać, że ten typ spodni podkreśla wystający brzuszek, wydatne albo nieproporcjonalnie małe w stosunku do reszty sylwetki pośladki, a fasony z niższym stanem podkreślą boczki i biodra, zwłaszcza jeśli włożysz do nich krótszą bluzkę. Nie bez powodu mówi się, ze w tych spodniach należy przed wyjściem obejrzeć się w lustrze i to z każdej strony, aby neutralny z pozoru fason nie uwydatnił np. krótkich nóg albo dysproporcji sylwetki. Mała zmiana – duży efekt Jedną z wad dopasowanych, elastycznych zwężających się spodni jest paradoksalnie to, że są… popularne, a dla niektórych wręcz pospolite. Noszą je wszyscy i widać je wszędzie, a nie każdemu zależy na tym, aby wyglądać jak klon. Popularny, minimalistyczny styl, który wybiera większość kobiet, opiera się na prostych i nieskomplikowanych fasonach i mało rzucających się w oczy kolorach i np. czarne rurki z jeansu się w niego wpisują. Także ten styl uwzględnia potrzebę podkreślenia indywidualizmu. Zwróć uwagę, jak zmieni się prosty, ciemny albo czarny strój ze zwykłym sweterkiem czy koszulą, jeśli zamienisz spodnie na kuloty albo jeansy o prostych nogawkach nad kostki. Wiele kobiet niesłusznie unika takich strojów w obawie przed efektem masywnej, ciężkiej sylwetki. Tymczasem do butów na wysokich obcasach i eleganckiego żakietu wyglądają stylowo i niebanalnie Zamiast jeansowych rurek? Jeansowe rurki to z jednej strony wygodne, uniwersalne spodnie dla każdego, z drugiej ubranie, które część kobiet zostawia nastolatkom. Wiele klasycznych fasonów, jak np. mom jeans czy boyfriend jeans podkreśla biodra i pośladki, ale w dolnej części nie przylega do skóry – bez efektu pogrubienia czy poszerzenia sylwetki. Charakterystyczne "slouchy jeans" z zaokrągloną zewnętrzną linią kroju to oryginalne nawiązanie do mody lat 70. i 80., które spodoba się fankom mody inspirowanej trendami sprzed lat. W tym fasonie występują też spodnie z innych materiałów.