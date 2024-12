Zostawiasz ładowarkę w gniazdku? Wiadomo, ile to kosztuje

Od stycznia 2025 roku ceny rachunków za prąd mogą wzrosnąć nawet o 480 zł rocznie. Polacy, którzy już skarżą się na wysokie koszty, szukają najróżniejszych sposobów na to, jak zaoszczędzić. Jednym z nich może być niepozostawianie ładowarki w gniazdku.

Nie zostawiaj ładowarki w gniazdku

Według informacji podanych przez portal wysokienapiecie.pl, cena za 1 kWh energii elektrycznej osiągnie już niedługo poziom 1,39 zł, co oznacza, że aż 16 mln Polaków poczuje skutki podwyżek. Warto więc spojrzeć na to, czy przypadkiem nie robimy czegoś, co powoduje wzrost cen rachunków za prąd.

Choć rzadko zwracamy na to uwagę, niektórzy z nas notorycznie pozostawiają ładowarki w gniazdkach - nawet wtedy, kiedy z nich nie korzystamy i nie podłączamy telefonu komórkowego do ładowania. Jak wynika z wyliczeń howtogeek.com, niepodłączona ładowarka, którą pozostawiamy w gniazdku, zużywa 0,3 W na godzinę. W skali dnia jest to dodatkowo ok. 0,0036 zł, a miesiąca - 11 gr. Rocznie wydamy więc na to 1,3 zł.

Eksperyment z ładowarką

W październiku 2022 roku tiktoker Dawid Kosiński postanowił przeprowadzić eksperyment z pozostawioną ładowarką w gniazdku. Choć ceny prądu były wówczas inne, z jego obliczeń mogliśmy dowiedzieć się, że niepodłączona do urządzenia ładowarka pozostawiona w gniazdku, wygenerowała koszt rzędu 6,19 zł rocznie.

Jak na tę informacją zareagowali internauci? "6 zł za to, że przez rok nie muszę się schylać do kontaktu? Czuję się przekonany", "To teraz jak będę wyjmować codziennie ładowarkę przez 365 dni w roku to jest duża szansa, że się uszkodzi mechanicznie. Raczej taniej ją zostawić", "Na to mnie jeszcze stać" - stwierdzili w komentarzach.

