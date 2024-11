Nie rób prania o tej godzinie. Zapłacisz najwięcej

Wiele osób szuka różnych sposobów na oszczędzanie. Jednym z nich jest odpowiednie korzystanie z urządzeń domowych, co może znacząco obniżyć nasze wydatki, zwłaszcza na prąd. Warto zwrócić szczególną uwagę na działanie pralek oraz to, ile prądu pochłaniają w zależności od pory dnia.

Większość urządzeń w domach, takich jak mikrofalówki, lodówki czy zmywarki, pozostaje non-stop podłączonych do prądu. Oszczędności można jednak uzyskać, zwracając uwagę na sposób użytkowania tych sprzętów. Przykład? Pralka może być znacznie bardziej ekonomiczna, jeśli uruchamiamy ją w odpowiednich godzinach.

Planujesz pranie? Zwróć na to uwagę

Jak poinformowano na stronie internetowej energa.pl, aby obniżyć zużycie prądu, należy trzymać się jedynie kilku prostych zasad. Dzięki nim oszczędzanie stanie się prostsze.

Kluczowy wpływ na zużycie energii ma sam wybór pralki. Najlepiej jest więc wybrać model z wyższą klasą energetyczną. Ponadto, trzeba zwrócić uwagę na taryfę, którą oferuje nasz operator energetyczny. Taryfa G11 oferuje stałą stawkę. Taryfa G12 jest przeznaczona dla gospodarstw rolnych i ma już zmienną stawkę godzinową za prąd. Pozaszczytowa wynosi 0,32 zł. Szczytowa - 0,62 zł za kWh. Szczyt przedpołudniowy przypada od godz. 6 do 13. Od godz. 13 do 15 prąd jest tańszy. Następnie od godz. 15 do 22 znów mamy godziny szczytu. Od godz. 22 do 6 rano opłata za prąd znów maleje.

W przypadku taryfy G13 stosowanej w firmach, ceny zmieniają się w zależności od pory roku. Od kwietnia do września najtańsze godziny przypadają na 13-16 i 21-7 oraz w weekendy. Z kolei od października do marca korzystne godziny to 13-19 i 22-7, również w weekendy. Oszczędności można szukać także w przedziale godzin zwanym strefą średnich cen, która obejmuje przedziały od rana do południa przez cały rok. Świadomość tych zróżnicowanych stawek może znacząco wpłynąć na obniżenie naszych rachunków.

