"Zżera" najwięcej prądu w domu. Bije na głowę lodówkę i telewizor

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, które urządzenia w ich domach pochłaniają najwięcej energii. Niektóre sprzęty zużywają jej ogromne ilości, a co za tym idzie, znacznie podbijają nasz końcowy rachunek za prąd. Świadomość tego, co "zżera" najwięcej energii elektrycznej może być pierwszym krokiem ku zmianie nawyków i przyczynieniu się do oszczędzania zarówno prądu, jak i pieniędzy.

Aby jak najkorzystniej "spiąć" domowy budżet, szukamy wszelkich sposobów na oszczędzanie. Na co trzeba uważać?

Te urządzenia "zżerają" najwięcej prądu w domu

Serwis internetowy Enerad.pl przeprowadził badanie, w którym przykład stanowiła 4-osobowa rodzina korzystająca ze sprzętu elektrycznego w gospodarstwie domowym na zasadach taryfy G11. Wyniki wskazały, że za największe zużycie prądu odpowiadała w tym przypadku kuchenka elektryczna. Następnie w kolejności znajdowały się płyta indukcyjna i bojler elektryczny. Poniżej przedstawiamy, jak prezentował się ranking urządzeń według Enerad.pl, które zyskały niechlubne miano największych pożeraczy prądu, wraz z kosztami za rok użytkowania.

10. urządzeń pobierających najwięcej prądu według rankingu Enerad.pl:

Kuchenka elektryczna – 1 480 kWh/rok = 888 zł/rok Kuchenka indukcyjna – 1 168 kWh/rok = 700,80 zł/rok Bojler elektryczny 120 l – 1 080 kWh/rok = 648 zł/rok Czajnik – 292 kWh/rok = 175,20 zł/rok Zmywarka – 262 kWh/rok = 157,20 zł/rok Lodówka – 252 kWh/rok = 151,20 zł/rok Suszarka do ubrań – 235 kWh/rok = 141 zł/rok Oświetlenie – 210,24 kWh/rok = 126,14 zł/rok Komputer stacjonarny – 189 kWh/rok = 113,40 zł/rok Telewizor i kino domowe – 177,67 kWh/rok = 106,60 zł/rok

Jak oszczędzać prąd i płacić mniejsze rachunki?

Aby obniżyć rachunki za prąd, warto zacząć od analizy swojego zużycia energii. Zainwestuj w licznik zużycia, który pomoże zidentyfikować największych "pożeraczy" prądu w twoim domu. Ważnym krokiem w kierunku oszczędzania jest wymiana starych żarówek na energooszczędne LED-y. Choć początkowy koszt może wydawać się wyższy, szybko zauważysz różnicę w miesięcznych wydatkach.

Dobrą praktyką jest także korzystanie ze sprzętów o wysokiej klasie energetycznej. Sprawdzaj etykiety podczas zakupu nowego urządzenia (np. lodówki, pralki, zmywarki, telewizora) i wybieraj te oznaczone literami A++ lub A+++.

Nie zapominaj o codziennych, dobrych nawykach. Wyłączaj światło w pomieszczeniach, z których właśnie wychodzisz. Ładuj zmywarkę i pralkę do pełna, zanim pomyślisz o puszczeniu "prania" prawie pustego urządzenia. Unikaj wkładania do lodówki nieprzestudzonych potraw, by nie intensyfikować jej chłodzenia. Wyłączaj wszystkie urządzenia po zakończonej pracy i nie pozostawiaj ich w trybie spoczynku, by nie generować niepotrzebnego zużycia prądu.

