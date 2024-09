Nie zostawiaj na klatce schodowej. Grozi ci wysoki mandat

Mimo to, wiele osób traktuje je niczym przedłużenie swojego mieszkania. Widok rowerów, wózków dziecięcych, kwiatów, mebli czy foteli jest na porządku dziennym. Mł. bryg. Artur Laudy, strażak z Warszawy w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" tłumaczy, czego nie wolno trzymać na klatce schodowej.

W sierpniu doszło do tragicznego pożaru na ulicy Kraszewskiego w Poznaniu. W trakcie akcji ratunkowej zginęło dwóch strażaków, 11 osób zostało rannych. Jak donosi Onet, na miejscu znaleziono spalone baterie i najprawdopodobniej to właśnie one były przyczyną pożaru. Śledztwo nadal jest w toku.