Nie żyje córka wybitnych aktorów. Katarzyna Lutkiewicz odeszła po długiej chorobie

Smutna historia córki aktorów

Gustaw Lutkiewicz był aktorem teatralnym i filmowym. Można go kojarzyć np. z serialu "Alternatywy 4", "Złotopolskich", filmów "CK Dezerterzy”', "Ogniem i mieczem", "Zbrodniarzu i pannie". Aktor miał na swoim koncie ponad 100 ról zarówno filmowych, jak i teatralnych. Jego żona Wiesława Mazurkiewicz pojawiła się w "Stawce większej niż życie", "Kochankach z Marony", "Riffifi po sześćdziesiątce" czy w "Sztuce kochania".

O śmierci Katarzyny Lutkiewicz poinformowała jej córka Zofia, co przekazał dalej Zespół i Zarząd Fundacji im. Stefana Batorego, w którym pracuje wnuczka aktorów. Przy okazji podano datę pogrzebu – 12 kwietnia na Powązkach. Katarzyna spocznie przy swoim ojcu w Alei Zasłużonych. Rodzina poprosiła, aby zamiast kwiatów wesprzeć datkami hospicjum, w którym Lutkiewicz spędziła ostatnie chwile.

