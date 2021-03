Magdalena Cielecka szczerze o ślubie. Opowiedziała o pierścionkach zaręczynowych

Cielecka nie myśli o ślubie

Długoletni związek aktorki z Dawidem Wajntraubem wydawał się spełnieniem marzeń aktorki. Po cichu mówiło się o tym, że już niedługo para zdecyduje się na sformalizowanie związku. Na Cielecką wylała się fala hejtu po tym, jak szczerze opowiedziała o żydowskim pochodzeniu partnera – aktorce grożono nawet śmiercią. Po rozstaniu aktorkę coraz częściej widywano w obecności młodszych kolegów z planu, co nie uszło uwadze mediów.

Choć aktorka publicznie nie przyznała się do tego, czy jest rzeczywiście w związku z Bartoszem Gelnerem, to właśnie 33-letni aktor dość często pojawia się u jej boku. 49-letnia Cielecka nigdy nie wyszła za mąż, a o jej podejście do ślubu zapytał Kuba Wojewódzki w swoim programie. Odpowiedź aktorki wydaje się jasna i oczywista.