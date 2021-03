Majka Jeżowska zawdzięcza hit Agnieszce Osieckiej. Panie nigdy się nie przyjaźniły

Agnieszka Osiecka odpowiada za tekst do utworu "A ja wolę moją mamę", który znają praktycznie wszyscy. Piosenka uznawana jest do dzisiaj za kultowy przebój, ale jego tworzenie wcale nie było takie oczywiste. Majka Jeżowska w rozmowie z jednym z portali wyznała, w jaki sposób poznała Osiecką.

Jeżowska szczerze o relacji z tekściarką

Wokalistka przyznała, że do tej pory czuje niedosyt, że nie poznała dobrze Agnieszki Osieckiej. Utwór otrzymała z tzw. bazy tekstów, jakim dysponowała tekściarka. Słowa do piosenki wręczył Jeżowskiej jeden z dziennikarzy radiowej Trójki – gwiazda ucieszyła się, że nagra coś specjalnego dla swojego syna Wojtka.

"Ówczesny mąż Grażyny Sygitowicz, Leszek, znakomity gitarzysta legendarnej grupy Perfect, zaproponował mi taki duet. Na ten jeden jedyny wieczór nauczyłam się trzech piosenek. Między innymi śpiewałam "Uciekaj moje serce" z serialu "Jan serce", "Okularników" i "A ja wolę moją mamę". W każdym razie "Okularników" zrobiłam w wersji reggae. I Agnieszce bardzo się to spodobało. Po tym spotkaniu podeszła do mnie, powiedziała, że fajnie, że się spotykamy. I to było pierwsze nasze i jedyne spotkanie, gdzie mogłyśmy usiąść i porozmawiać" - powiedziała wokalistka.