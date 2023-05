Nie żyje Samantha Weinstein. Gwiazda filmu "Carrie" zmarła w wieku 28 lat

Samantha Weinstein przyszła na świat 20 marca 1995 roku w Kanadzie. Już w wieku sześciu lat rozpoczęła karierę aktorką . Zagrała m.in. w filmach takich jak "Siblings", "The Stone Angel" oraz produkowanym przez Netflixa serialu "Grace i Grace". Jednak to rola w re-make'u horroru "Carrie" przyniosła jej największą sławę. Film powstał na podstawie powieści Stephena Kinga i ukazał się w 2013 roku. Samantha wystąpiła w nim u boku Julianne Moore oraz Chloe Grace.

Samantha Weinstein, mając zaledwie sześć lat otrzymała nagrodę ACTRA Toronto za rolę w krótkometrażowym filmie "Big Girl". To wyróżnienie sprawiło, że została najmłodszą aktorką w historii, która otrzymała tę statuetkę. Aktorka zajmowała się także dubbingiem, podkładała głos w animacjach i bajkach dla dzieci. W ostatnich tygodniach przed śmiercią spełniała się jako gitarzystka i wokalistka w garażowym zespole rockowym.

