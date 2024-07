Niebezpieczeństwo czai się w trawie. Ostrzeżenie dla właścicieli psów

Letnie miesiące to moment, gdy na miejskich skrawkach zieleni występuje szkodliwa roślina - alarmuje Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Ze względu na wysokie temperatury jęczmień płonny rozrasta się w zastraszającym tempie.

Dlaczego jedna roślina jest tak niebezpieczna dla zwierząt? Okazuje się, że najgorsze są nasiona jęczmienia płonnego, które znajdują się w kłosach posiadających twarde ostki. Te z kolei z łatwością wbijają się w psie łapy, dostając się pod skórę, a czasem nawet do gałki ocznej.

Wąsy kłosów tej rośliny mogą się dostać do nabłonka oddechowego lub błony śluzowej przewodu pokarmowego. Wówczas pojawi się miejscowy stan zapalny, który może doprowadzić do powstawania bakterii. Takie zakażenie, jeżeli jest nieleczone, stanowi zagrożenie dla zdrowia czworonoga.

Głębokie wbicie się kłosa rośliny np. w ucho psa może wywołać obrzęk, wysięk z małżowiny, trzepanie uszami, przekrzywianie przez pupila głowy, gorączkę oraz apatię. Kłosy, które przedostaną się do przewodu pokarmowego, mogą z kolei uszkodzić błonę śluzową żołądka. W tym przypadku nie ma specyficznych objawów - pupil albo zupełnie straci apetyt, albo będzie jeść normalnie. Możemy też zauważyć, że wymiotuje krwią.

W trakcie spacerów zwracajmy uwagę, gdzie znajduje się nasz pies. Po powrocie do domu dokładnie przejrzyjmy jego sierść, wyczeszmy go, obejrzyjmy łapy.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!