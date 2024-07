Pies merda ogonem w ten sposób? Lepiej nie podchodź

Merdający ogon to nie zawsze oznaka radości. Choć często kojarzymy ten gest z przyjaznym nastawieniem psa, może on kryć zupełnie inne intencje. Zrozumienie mowy ciała czworonożnych przyjaciół jest kluczowe dla uniknięcia nieporozumień, a nawet niebezpiecznych sytuacji. Jak rozpoznać, kiedy merdający ogon jest sygnałem ostrzegawczym?

W naszej kulturze pies, który macha ogonem, jest symbolem szczęścia i przyjaznego nastawienia. Jednak to nie zawsze prawda. Psy komunikują się za pomocą złożonego języka ciała, a merdanie ogonem może mieć wiele znaczeń, dlatego też jeśli zobaczysz, że wykonuje charakterystyczny ruch, lepiej nie podchodź.

Miłosz Ploch zwrócił też uwagę, że jeśli merdanie pojawia się, gdy ogon jest u góry, a dodatkowo pies się trzęsie z podekscytowania, to na pewno jest zadowolony i wesoły. Z kolei ogon pośrodku, oznacza, że czworonóg sprawdza sytuację.

Specjalista przypomniał też istotną rzecz na temat karmienia zwierząt. Zaprzeczył mitowi, który mówi, że gdy pies patrzy na nas błagalnym wzrokiem, to z pewnością jest głodny i próbuje uzyskać od nas jedzenie.

