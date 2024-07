Zakazane w upale. Pies może nawet umrzeć

Nad Polskę nadciągnął front atmosferyczny powodujący falę upałów. W niektórych częściach kraju temperatury przekraczają nawet 35 stopni Celsjusza. To bardzo niebezpieczne zjawisko, które zagraża zarówno ludziom, jak i zwierzętom.

Wystarczy chwila nieuwagi, żeby doszło do przegrzania organizmu. Jak pomóc zwierzętom przetrwać upał? Trzymaj się kilku prostych zasad, a twój pupil będzie bezpieczny.

Upał to niebezpieczny stan, który może zagrażać zdrowiu, a nawet i życiu. Wychodzenie z domu, kiedy temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, jest naprawdę ryzykowne i może skutkować udarem. Zagrożone są także zwierzęta, które w odróżnieniu od nas, mają problem z termoregulacją ciała.

Jak pomóc zwierzętom podczas upału? Zadbaj o to, aby zawsze miały dostęp do świeżej wody. Jeśli wychodzisz z domu na kilka godzin, zostaw im kilka dodatkowych misek. Jesteś właścicielem psa? Postaraj się wychodzić z nim wczesnym rankiem i późnym wieczorem, kiedy temperatury nie są jeszcze tak wysokie. Nie zabieraj go na spacer w samo południe. Pies mógłby dotkliwie poparzyć sobie łapy, a nawet doznać udaru.