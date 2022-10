Niechcący rozlała ten płyn na płytki. To świetny trik na czyste fugi

Jak wyczyścić fugi domowym sposobem? Tiktokerka pokazała sztuczkę

Pewna tiktokerka odkryła wyjątkowo prostą sztuczkę na to, jak w szybki i prosty sposób wyczyścić fugi. Kobieta przypadkowo upuściła butelkę środka odtłuszczającego, który rozlał się na kafelki. Okazało się, że kiedy sięgnęła po mop, aby wyczyścić podłogę, idealnie czyści on przestrzeń między płytkami bez konieczności szorowania, a fugi zmieniają swoją barwę na znacznie jaśniejszą. Jako odtłuszczacz może być użyty chociażby płyn do mycia naczyń.