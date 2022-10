Łazienka będzie pachnieć jak w hotelu. Wystarczą trzy składniki

Jak zrobić środek do czyszczenia łazienki i toalety? Przygotowanie jest banalnie proste i wystarczą do tego zaledwie trzy składniki: 3 łyżki stołowe octu, 1 łyżka stołowa soli, a także 1 litr płynu do prania. Do pojemnika należy wlać ocet, a następnie wymieszać sól aż dokładnie się rozpuści, następnie łączymy to z płynem do prania. Połowę powstałego roztworu wlewamy do toalety po ściankach, a później dokładnie czyścimy muszlę. Reszty używamy do wysprzątania łazienki.