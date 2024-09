Niechętnie mówi, z kim jest związany. Są razem od 18 lat

Olaf Lubaszenko poznał Hannę Wawrowską, gdy ta była pracowniczką naukową Uniwersytetu w Poznaniu. On z kolei mierzył się z poważnymi problemami. Walczył z otyłością, która, jak potem przyznał, była spowodowana m.in. depresją.

Chronią życie prywatne. Nie chcą być na świeczniku i na językach. Czy właśnie dzięki temu tworzą trwały związek? Nie bez znaczenia jest też pewnie fakt, że nie pracują w jednej branży. Hanna Wawrowska jest autorką i szefową "Rzeczpospolitej" Życia Regionów oraz dyrektorką "Polish Bicycle Summit", w której działa na rzecz dostosowania miast do potrzeb rowerzystów.

