Ma znaną córkę. Nosi jego prawdziwe nazwisko

Olaf Lubaszenko to aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, a do tego znany reżyser, producent i konferansjer. Zagrał m.in. w "Zabić Sekala", "Złoty środek", "Sztos", "Poranek kojota", "E=mc2". Jego kariera przyczyniła się jednak do rozpadu małżeństwa. Dziś aktor przyznaje, że gdyby mógł, chciałby w swoim życiu zmienić jedną rzecz.