Opublikował archiwalne zdjęcie. Wspomniał dwie wyjątkowo ważne kobiety

Olaf Lubaszenko to znany aktor filmowy i teatralny, a także producent i reżyser. Swoją popularność zawdzięcza kultowym produkcjom, takim jak "Chłopaki nie płaczą", "Poranek kojota", "Sztos", czy "E=mc2". Obecnie gwiazdor ma 54 lata, lecz wciąż cieszy się ogromną sympatią widzów.

To nie tylko zasługa talentu czy dorobku artystycznego, lecz również bezpośredniego i swobodnego kontaktu z fanami. Instagramowy profil Olafa Lubaszenki obserwuje blisko 50 tys. internautów. Ostatnio podzielił się wyjątkową fotografią. Zdjęcie pochodzące z rodzinnego albumu przedstawia dwie ukochane kobiety w życiu aktora - jego mamę oraz babcię.

Olaf Lubaszenko postanowił sięgnąć pamięcią do chwil, które dzielił z mamą i babcią. Na opublikowany przez gwiazdora zdjęciu widać uśmiechnięte kobiety. Zdjęcie zostało zrobione najprawdopodobniej w momencie, gdy rozmawiały z kimś z rodziny.

