Niedrogie i dobre generatory pary. 4 propozycje do 1 tys. zł

Generator pary składa się ze stacji parowej i podłączonego do niej żelazka. Do stacji wlewamy wodę, która tam jest podgrzewana i zamieniana w parę wodą. Ona z kolei wyrzucana jest przez żelazko. Wnika we włókna tkanin, rozpuchlając je, co ułatwia prasowanie. Jednym z najważniejszych parametrów, na jakie należy zwrócić uwagę przy wyborze generatora, pary jest właśnie wyrzut pary. Standardową wartością gwarantującą zadowalające efekty prasowania jest wyrzut ok. 120 g/min w przypadku programu pracy ciągłej i 450 g/min w trybie uderzeń parą. Warto zwrócić także uwagę na pojemność zbiornika na wodę. Im mniejszy, tym mniej miejsca będzie zajmował, ale też, tym częściej trzeba będzie go napełniać. Ten wybór najlepiej uzależnić od tego, jak często i ile ubrań prasujesz.