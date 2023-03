Niemcy byli pierwsi. W nocy odczują to także Polacy

Jeszcze do niedawna, zmiana czasu była podyktowana pobudkami ekonomicznymi. Według rządzących mieliśmy zużywać mniej energii, kiedy to dzień jest o godzinę dłuższy, jednak nie ma co do tego pewności. Wielu Europejczyków uważa, że zmiana czasu jest niepotrzebna i powinna zostać wycofana. Podobno ma to mieć miejsce najwcześniej w 2026 roku - dyskusja na ten temat trwa.