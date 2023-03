50-latki będą nosić to wiosną zamiast kurtek. Wybierz model w stylu Dowbor, a szybko sobie podziękujesz

Okres przejściowy między zimą a wiosną jest niezwykle kapryśny. W ciągu jednego dnia możemy mieć do czynienia z przymrozkami, deszczową aurą i przygrzewającym coraz mocniej słońcem, dlatego w kwestii stylizacji trzeba być przygotowaną na wszystko. Gdyby tylko istniał element garderoby, który jednocześnie zagwarantuje optymalne ciepło i lekkość, i w którym żadna pogodowa anomalia nie będzie nam straszna. Okazuje się, że istnieje i... jest nim pikowana kamizelka .

To element, który chroni przed zimnem, a przy tym nie powoduje przegrzania , stanowiąc idealne rozwiązanie na okres przejściowy. Pikowane kamizelki wiosną 2023 będą stanowiły jednocześnie funkcjonalne okrycie i stylowy akcent, który pasuje do większości rzeczy z szafy.

Oferty sieciówek już teraz obfitują w ogromny wybór wiosennych kamizelek, a znalezienie tej idealnej to pestka. Zobacz, jakie modele wybrały Katarzyna Dowbor i Ewa Wachowicz.

Katarzyna Dowbor w swoich stylizacjach stawia przede wszystkim na wygodę, którą sprytnie łączy z gustownym wyglądem. W szafie dziennikarki dominują ubrania o komfortowych fasonach – co nie oznacza, że są one zbyt obszerne i niedopasowane. Wręcz przeciwnie, Katarzyna Dowbor na każdym kroku udowadnia, że można wyglądać kobieco, a przy tym czuć się swobodnie. Przykładem może być stylizacja, w której 63-latka zestawiła czarną dresową sukienkę z beżową pikowaną kamizelką .

Kamizelka pełni w stylizacji funkcję stylowego dopełnienia , będąc jednocześnie zdecydowanie bardziej praktycznym rozwiązaniem niż na przykład marynarka. Wybierz kremową kamizelką w stylu Katarzyny Dowbor, jeśli chcesz zerwać z czernią po długich miesiącach zimowej szarugi, ale nie czujesz się komfortowo w wyrazistych kolorach. To bardzo uniwersalny wybór , który możesz łączyć w stylizacjach na tych samych zasadach, co w przypadku ponadczasowej czerni. Beżowy odcień kamizelki, którą wybrała Dowbor, subtelnie rozświetlił jej twarz i zagwarantował bardzo ciekawy i promienny efekt.

Reprezentantką praktycznego stylu jest też Ewa Wachowicz . Nie dziwi więc fakt, że gwiazda ma w szafie kilka pikowanych kamizelek , które nosi przy każdej możliwej okazji. Na szczególną uwagę zasługuje czarny model sięgający do połowy uda – idealny na chłodniejsze dni, kiedy trzeba ochronić przed zimnem większą część ciała. Taka kamizelka założona na polar lub dresową bluzę pełni stylowe przełamanie sportowego zestawu.

W szafie Ewy Wachowicz znajdziemy też kamizelki w kolorach, które od razu przywodzą nam na myśl wiosenne dni. Miętowe i żółte modele będą świetną okazją, by przemycić do swoich stylizacji radosne i barwne trendy.

Takie kamizelki noś z ubraniami w stonowanych kolorach, by osiągnąć gustowny efekt bez zbędnego eksperymentowania.

