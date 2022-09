"Niemiecki element" w koronie brytyjskiej. Niewygodne związki rodziny królewskiej z nazistami

Ojciec Jerzego Donatusa – książę Ernest Ludwik – kochał teatr, założył kolonię artystów w Darmstadt i nie walczył w I wojnie światowej. Jego synowie zostali wychowany w tym samym duchu, więc jest mało prawdopodobne, by Jerzy Donatus palił się do członkostwa w hitlerowskiej partii. Najpewniej władze Niemiec oczekiwały, by członkowie panujących rodzin wyrazili w ten sposób swoje poparcie. Pół roku po wstąpieniu do partii Jerzy Donatus, Cecylia i dwójka ich synów zginęła w katastrofie lotniczej.