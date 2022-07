Nietrzymanie moczu? Wylecz to!

Wybierając preparat na nietrzymanie moczu warto zwrócić uwagę na to, by nie zawierał ekstraktu z nasion soi. To szczególnie ważne w przypadku kobiet w okresie okołomenopauzalnym, gdyż jej spożycie w dużej ilości może powodować zaburzenia gospodarki hormonalnej. Dodatkowo może zaburzać funkcjonowanie tarczycy i prowadzić do jej niedoczynności. Trzeba też pamiętać, że soja jest jednym z najpowszechniejszych alergenów.