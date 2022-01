Nietypowa sesja zdjęciowa Georgii Harrison. Internauci nie kryli zaskoczenia

"Przez ostatnie miesiące nie czułam się dobrze. Musiałam w końcu zrobić coś dla siebie, dlatego wyjechałam do SPA (...) W najgorszym momencie spędziłam dwa dni w łóżku, nic nie jedząc, nie chcąc wstawać. Tylko płakałam, a kiedy to robiłam, po prostu nie jadłam, tylko piłam wino i nie miałam motywacji do niczego. W pewnym momencie myślałam, że już nigdy nie odnajdę dawnej siebie, ale musiałam jakoś się podnieść i zacząć od nowa. To właśnie zrobiłam i jestem z siebie bardzo dumna, że znalazłam w sobie odwagę, by tego dokonać" - wyznała na Instagramie.