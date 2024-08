Nieudana koloryzacja – co z nią zrobić?

Najważniejsze jest określenie, co poszło nie tak . Często przyczyną problemów są niewłaściwie dobrane produkty do koloryzacji. Farby różnie reagują, w zależności od struktury włosa i wcześniejszych zabiegów chemicznych. Zastanów się, czy użyłaś odpowiednich produktów i czy postępowałaś zgodnie z instrukcjami producenta.

Innym czynnikiem mogącym wpływać na efekt koloryzacji jest stan Twoich włosów. Zniszczone, suche lub porowate włosy inaczej przyjmują kolor, co może prowadzić do nieoczekiwanych rezultatów. Jeśli Twoje włosy były wcześniej rozjaśniane lub poddawane innym intensywnym zabiegom, weź to pod uwagę.