Niezawodne Must-Haves dla nowoczesnych Kobiet od szwajcarskiej marki Victorinox

Swiss Army For Her Floral: Odejście od Rutyny, Wprowadzenie Radości

Swiss Army For Her Floral to nie tylko zapach. To eksplozja energii, która otula Cię romantyczną atmosferą, zaskakuje owocową świeżością czarnej porzeczki oraz rozkwita kwiatowym sercem alpejskiej róży i fiołka. Eleganckiej nuty zapachowi dodaje białe piżmo, które łączy intensywność z delikatnością. To taniec na łące pełnej kwiatów, podróż z wiatrem we włosach nad jeziorem. To połączenie świeżości i głębi, pobudza zmysły i oczarowuje swym blaskiem.