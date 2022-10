Niezwykła impreza urodzinowa córki znanego boksera. Temat przewodni zaskakuje

Przyjęcie urodzinowe z nietypowym tematem przewodnim

Nie mogła pojechać do Vegas, więc Vegas przyjechało do niej. A raczej motyw z miastem związany. Venezuela, córka Paris i Tysona Fury marzyła o wycieczce do Las Vegas. Chciała spełnić to marzenie w dniu 13. urodzin. Niestety, tak daleka podróż nie wchodziła w grę. Mama dziewczyny postanowiła jej to wynagrodzić i zorganizowała imprezę inspirowaną rozrywkowym miastem. Efektami pochwaliła się na Instagramie. Gości, którzy przyszli świętować urodziny Venezueli, przywitał znak z napisem "Witamy na przyjęciu z okazji 13. urodzin Bajecznej Venezueli". Jubilatka ubrana była w błyszczącą, złotą mini-sukienkę, która odkrywała jedno ramię. Do włosów przyczepiony miała welon z czerwonymi piórami. Stylizację dopełniły czerwone szpilki.