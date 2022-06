Niezwykłe znalezisko w domu 90-latki. Obraz został sprzedany za fortunę

Jednak to obraz, który wisiał u seniorki nad łóżkiem, zwrócił jej szczególną uwagę. "Takich rzeczy nie widuje się na co dzień. Mój instynkt podpowiadał mi, że to coś bardzo, bardzo wyjątkowego. Od razu poinformowaliśmy rodzinę o potencjalnie ogromnej wartości tego obrazu i krewni seniorki zgodzili się, by wystawić go na aukcję" – dodaje Tyrrell. 90-latka odziedziczyła go 30 lat temu po swoim ojcu Włochu.