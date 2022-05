Niezwykły gest dziewięciolatki. Tak pomogła ukraińskiej armii

Kira ścięła włosy, a zarobione na nich pieniądze przekazała ukraińskiej armii

Kira Gubina zapuszczała swoje ponad 50-centrymetrowe włosy przez całe życie. To była jej pierwsza wizyta u fryzjera, więc bardzo ją przeżywała. Na łamach portalu life.pravda.com.ua przyznała, że serce waliło jej jak oszalałe, jednak była przekonana co do słuszności swojej decyzji. Jej rodzice byli równie przejęci całym wydarzeniem. Fryzjerka zebrała długie, rude kosmyki dziewięciolatki w trzy kucyki i obcięła je tuż nad uszami, tworząc fryzurę w stylu bob.