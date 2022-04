️Znaleźli się pod ostrzałem w Mariupolu. Wania osłonił swojego kota własnym ciałem

– Wojskowi weszli rano do naszego domu i powiedzieli, żebyśmy zeszli do piwnicy. Minęło jakieś pół godziny czy godzina i powiedziałem mojemu tacie, żebyśmy wrócili do mieszkania po kota, ponieważ on cały czas tam był. Pięć minut po tym, jak go stamtąd wypuścił, zaczęły się strzały. Więc pobiegłem z kotem na rękach do piwnicy w trakcie tych bombardowań – mówi mały bohater.