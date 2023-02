Nigdy nie dawaj tego psu. Może skończyć się tragicznie

Produkty toksyczne dla psa to także winogrona i rodzynki. Nawet mała liczba zjedzona przez psa może doprowadzić do niebezpiecznego zatrucia. Objawy najczęściej pojawiają się po około 5-6 godzinach po zjedzeniu – są to przede wszystkim wymioty, biegunka, utrata apetytu. U psa może rozwinąć się też ostra niewydolność nerek, która prowadzi do śmierci.