Pies śpi w takiej pozycji? Dowiedz się, co to oznacza

Pamiętajmy również, że ilość snu danego psa zależy od jego wieku (a czasem także rasy). Szczenięta i psy starsze śpią zazwyczaj od 18 do nawet 20 godzin. Inaczej jest z psami młodszymi, które dopiero co wkroczyły w dorosłość. Te śpią od 12 do 14 godzin.