Nigdy nie kupuj. Najgorszy olej do smażenia ryby

Jaki olej wybrać do smażenia ryby?

Wybór odpowiedniego tłuszczu do obróbki termicznej to nie tylko kwestia smaku, ale również zdrowia. Często bagatelizujemy ten aspekt, skupiając się na przyprawach czy składnikach głównych. Nie każdy jednak wie, że wybór właściwego oleju do smażenia potrafi usprawnić gotowanie i zapobiec przypaleniu potrawy.

Na czym najlepiej smażyć rybę?

Rafinowany olej rzepakowy to doskonały wybór do smażenia ryb. Jego wysoka temperatura dymienia sprawia, że jest idealny do obróbki cieplnej. Dzięki temu potrawy zachowują swój smak i wartości odżywcze. Warto także zauważyć, że olej rafinowany ma neutralny smak, dzięki czemu nie przytłacza delikatnego aromatu ryb.

Olej z awokado to prawdziwy skarb w kuchni. Jego wysokotemperaturowa stabilność sprawia, że idealnie nadaje się do smażenia. Ma delikatny, orzechowo-migdałowy smak. Zawiera zdrowe tłuszcze oraz zwiększa wchłanianie witamin: A, D, E i K, co czyni go doskonałym wyborem dla osób dbających o zdrową dietę.

Rafinowany olej kokosowy sprawdza się do smażenia, głównie za sprawą nasyconych kwasów tłuszczowych, które nie ulegają utlenianiu podczas gotowania. Nie posiada zapachu kokosa, ani jego smaku. Może to być dużym plusem, szczególnie dla osób, które wolą uniknąć specyficznego posmaku oleju kokosowego podczas przygotowywania potraw rybnych.

Masło klarowane ma delikatny orzechowy smak, co dodaje potrawom wyjątkowego aromatu. Świetnie komponuje się z rybami oraz warzywami. Ponadto jego wysoka temperatura dymienia wynosząca ok. 250 stopni Celsjusza sprawia, że nie spali się tak szybko jak inne tłuszcze.

Podczas smażenia warto wybierać oliwę z oliwek (najlepiej extra virgin). Jest to zdrowsza opcja niż wiele innych rafinowanych olejów roślinnych lub tłuszczów pochodzenia zwierzęcego. Oliwa z oliwek ma wysoki punkt dymienia (do 210 stopni Celsjusza). Dzięki obecności polifenoli nie utlenia się i zachowuje swoje wartości odżywcze. Wybór tej opcji może pomóc w zachowaniu zdrowia i dobrego samopoczucia.

Tego tłuszczu lepiej nie wybierać do smażenia

Olej lniany, z czarnuszki czy słonecznikowy nie nadają się do smażenia ze względu na swoje właściwości – łatwo się przypalają i tracą wartości odżywcze w wysokiej temperaturze. Użycie takich olejów może wpłynąć negatywnie na smak dania i powodować jego przypalanie na patelni. Należy też unikać tanich olejów roślinnych o nieznanym pochodzeniu, ponieważ mogą zawierać w składzie szkodliwe substancje, które przenikają do żywności.

