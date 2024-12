Płukanie samą wodą nie wystarczy. W ten sposób usuniesz zarazki

Deska do krojenia stanowi wyposażenie praktycznie każdej kuchni. Używamy jej niemal codziennie, przygotowując potrawy dla siebie i naszych bliskich. Ale czy odpowiednio ją czyścimy? Warto stosować się do tych porad, aby doprowadzić ją do porządku.

Kroimy na niej nie tylko chleb, ale także mięso, warzywa czy owoce. Najczęściej używamy deski drewnianej, plastikowej oraz szklanej. Należy myć ją po każdym użyciu, jednak nie wystarczy tylko spłukać powierzchni samą wodą. Podczas nacięć nożem, na powierzchni deski tworzą się mikroszczeliny, w których zagnieżdżają się wszelkiego rodzaju patogeny oraz kawałki jedzenia. Dlatego jej dokładne czyszczenie powinno stać się naszą rutyną.

Brudna deska jest siedliskiem bakterii

Warto pamiętać, że nawet drobne resztki surowego mięsa lub ryb pozostawione na desce mogą być źródłem infekcji. Gdy nie dbamy o jej czystość, na powierzchni mogą gromadzić się bakterie m.in. Salmonella czy E. coli, które stanowią zagrożenie dla naszego zdrowia. Brudna deska wpływa także na smak potraw. Zanieczyszczenia i aromaty mogą przenikać do składników spożywczych, co negatywnie odbija się na jakości jedzenia.

Domowa dezynfekcja deski do krojenia

Deska do krojenia wymaga regularnego czyszczenia, aby zapobiec namnażaniu się drobnoustrojów i zanieczyszczeń. Istnieje wiele skutecznych metod, które nie wymagają posiadania specjalistycznych środków.

Codziennym sposobem na czyszczenie deski do krojenia jest użycie ciepłej wody z płynem do mycia naczyń, ale to może nie wystarczyć. Zaleca się raz w tygodniu lub dwa razy w miesiącu "odkazić" deskę za pomocą specjalnej mikstury. Jak to zrobić?

W miseczce wymieszaj łyżeczkę soli, kwasku cytrynowego i sody oczyszczonej. Dodaj trochę wody, aby uzyskać konsystencję pasty. Następnie rozprowadź ją na powierzchni deski za pomocą gąbki do naczyń. Pozostaw środek na 5 minut, a następnie dokładnie spłucz całość ciepłą wodą i wytrzyj powierzchnię do sucha. Deska będzie jak nowa.

Metoda z octem i solą

W celu wyczyszczenia deski do krojenia polej ją wrzątkiem, a następnie natrzyj gruboziarnistą solą. Wykonuj zdecydowane ruchy, aby sól mogła dokładnie usunąć brud. Następnie zalej deskę octem i pozostaw na 5 minut. Ocet nie tylko zabija bakterie, ale również neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Po tym czasie spłucz powierzchnię ciepłą wodą i gotowe.

Przechowując deski do krojenia, upewnij się, że są one dobrze osuszone po każdym myciu. Wilgoć sprzyja rozwojowi bakterii, dlatego warto trzymać je w suchym miejscu. Jeśli masz możliwość, umieść je w pozycji pionowej – to pomoże im lepiej wysychać i zmniejszyć kontakt z innymi powierzchniami.

