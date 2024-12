Nigdy tak nie rób. Bakterie będą mnożyć się błyskawicznie

Każdy z nas przynajmniej raz w życiu stanął przed dylematem: jak szybko rozmrozić mięso, aby zachować jego świeżość i smak? Wydawać by się mogło, że to prosta sprawa, ale nieodpowiednie metody mogą prowadzić do wielu problemów. Od namnażania bakterii po utratę cennych wartości odżywczych – wszystko to może się zdarzyć, jeśli podejdziemy do rozmrażania bez odpowiedniej wiedzy.

Jedną z głównych zasad jest to, że jedzenie, które zostało już rozmrożone, nie powinno być ponownie zamrażane. Jest to ryzykowne dla zdrowia, ponieważ może spowodować zatrucie pokarmowe np. przez Salmonellę.

Rozmrażasz tak mięso? Lepiej zrezygnuj

Popularną opcją jest rozmrażanie mięsa w wodzie. Wybieranie ciepłego strumienia to częsty błąd. Jeżeli już decydujemy się na tę metodę, należy umieścić mięso w szczelnej torebce lub woreczku strunowym i zanurzyć je w chłodnej wodzie (powinno się ją wymieniać co 30 minut). To popularny sposób, ale trzeba pamiętać o dokładnym zabezpieczeniu mięsa. Wilgoć może wpłynąć negatywnie na teksturę, jakość i smak.

Niektórzy idą o krok dalej i używają w tym celu wrzątku. Może wydawać się kuszącą opcją w sytuacjach awaryjnych. Jednak warto pamiętać, że taki sposób odmrażania niesie ze sobą spore ryzyko. Gorąca woda szybko podnosi temperaturę zewnętrznej części mięsa, co sprzyja namnażaniu się bakterii.

Szybkie rozmrażanie w mikrofalówce jest zachęcające ze względu na oszczędność czasu, ale nie zawsze kończy się dobrze. Choć to metoda ekspresowa, może prowadzić do nierównomiernego podgrzewania, a niektóre fragmenty mogą rozpocząć proces gotowania. Z tej opcji można skorzystać wyłącznie w przypadku, jeśli urządzenie posiada funkcję rozmrażania (defrost).

W wielu przypadkach, kiedy chcemy rozmrozić mięso, jesteśmy skłonni po prostu zostawić je na blacie. Niestety, to nie jest najlepsze rozwiązanie, szczególnie w okresie grzewczym i latem. Mięso pozostawione w temperaturze pokojowej przez dłuższy czas, znajduje się w tzw. strefie zagrożenia (według Centrum Kontroli i Prewencji Chorób wynosi od 4 do 60 stopni Celsjusza). Bakterie i drobnoustroje mogą szybko się namnażać, co grozi nawet zatruciem pokarmowym.

Najlepszy sposób na rozmrażanie mięsa

Najbezpieczniej jest rozmrażać produkty spożywcze na najniższej półce w lodówce. Niska temperatura ogranicza rozwój patogenów i powoduje, że artykuły nie tracą swoich wartości odżywczych, smaku, aromatu czy konsystencji. Wystarczy wyjąć mięso z zamrażarki, umieścić je w odpowiednim naczyniu np. szklanej misce i włożyć do lodówki. Niestety ta metoda wymaga czasu – proces może potrwać nawet dobę.

