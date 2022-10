Nigdy nie pożyczaj pieniędzy tym znakom zodiaku. Już ich nie odzyskasz

Ryby

Urodzona pod znakiem Ryby osoba uwielbia otaczać się tym, co drogie, luksusowe i piękne. Nie zważa na to, czy stać ją na kosztowny wydatek. Chętnie chwali się przed innymi materialnymi dobrami. Oprócz tego przepada za dalekimi podróżami i zakupami w ekskluzywnych sklepach. Nie kontroluje wydatków, przez co później cierpi. Zazwyczaj nie starcza jej środków na utrzymanie się do końca miesiąca. Wtedy zwraca się z prośbą o pożyczki do najbliższych. Robi to notorycznie i wykorzystuje swój urok osobisty do uzyskania kolejnego zastrzyku funduszy.