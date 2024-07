Najgorszy strój kąpielowy. Ekspertka bije na alarm

Wakacje to czas, kiedy większość z nas inwestuje w nowe stroje kąpielowe. Część nosi lub będzie nosiła je na plażach położonych tuż przy morzu, inni nad jeziorem, a jeszcze inni - na basenach. Musimy jednak wiedzieć, że ogromny wpływ na nasze bezpieczeństwo ma kolor stroju kąpielowego. Są takie, których nie powinniśmy wybierać.

Jak możemy usłyszeć w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, pływaczka przetestowała wiele kolorów strojów kąpielowych, z których wybrała te, które są najbardziej oraz najmniej bezpieczne. Dotyczy to zarówno dorosłych, jak i dzieci.

Rebecca Adlington przekazała, że jeżeli mamy w planach wybrać się nad wodę, nie powinniśmy w żadnym wypadku wybierać strojów kąpielowych w niebieskim, białym i szarym kolorze . Kolory te są bowiem najmniej widoczne pod wodą, co wpływa na to, że jeżeli zaczniemy np. tonąć, ratownicy nie będą mogli nas szybko zlokalizować pod wodą.

Wrzuciła do sieci nagranie z basenu. Ten strój kąpielowy to mistrzostwo

