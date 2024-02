Wrzuciła do sieci nagranie z basenu. Ten strój kąpielowy to mistrzostwo

"Żeby tak wyglądać w wieku 50 lat, trzeba się zabrać za to po trzydziestce" - wyznała Anna Popek . Dziennikarka i prezenterka telewizyjna imponuje formą, o którą dba na różne sposoby. Codziennie stosuje pyłek pszczeli, przestrzega optymalnej ilości snu, ale też systematycznie korzysta z zajęć aqua aerobiku. W sieci opublikowała nagranie z basenu , na którym zaprezentowała jednoczęściowy kostium kąpielowy z ciekawymi detalami.

Zajęcia na basenie wcale nie zobowiązują do noszenia wyłącznie sportowego kostiumu. Anna Popek postawiła nie tylko na przyciągający uwagę kolor, ale też niebanalny krój. Model w odcieniu intensywnego fioletu , który przypomina barwą śliwkę, dodał prezenterce dziewczęcego uroku, ale też modowego sznytu. W końcu trendy w ostatnich latach poświęciły fioletowym odcieniom szczególną uwagę, skutecznie odczarowując biskupi kolor.

Anna Popek posiada smukłą sylwetkę, dlatego słusznie sięgnęła po fason stroju kąpielowego, który dodał jej kształtów i wniósł nieco finezji. Model z wycięciem na brzuchu, a także na plecach to hit ubiegłego roku, który w ciągu najbliższych miesięcy wciąż będzie cieszył się popularnością.

Z kolei rękawy z falbankami to motyw, który dedykowany jest chłopięcym figurom oraz kobietom z mniejszym biustem. Detale - takie jak falbanki, marszczenia i wiązania - tworzą iluzję zaokrąglonej sylwetki . Nie obciążają jej optycznie, a potrafią fenomenalnie wyrównać proporcje ciała.

Falbaniaste rękawy z jednej strony pozwalają poszerzyć wizualnie ramiona, dlatego są świetnym rozwiązaniem w przypadku figury gruszki o szerszej linii bioder. Ale z drugiej strony, kiedy mamy do czynienia z falbaną szeroką, lekko zmarszczoną i wszytą asymetrycznie – możemy łatwo uzyskać wysmuklony efekt szerokich ramion typowych dla atletycznej sylwetki .

